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26
o
البقاع
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o
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o
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o
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o
كسروان
27
o
متن
27
o
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موقع كيبلر لتتبع بيانات السفن: حركة الملاحة في مضيق هرمز تشهد تحسنا و25 سفينة عبرت المضيق أمس
آخر الأخبار
2026-06-19 | 06:32
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موقع كيبلر لتتبع بيانات السفن: حركة الملاحة في مضيق هرمز تشهد تحسنا و25 سفينة عبرت المضيق أمس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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