الصندوق العربيّ يواصل تمويل مصرف الإسكان… وصول الدفعة الخامسة من القرض

أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب "تحويل الصندوق العربي للإنماء الاقتصاديّ والاجتماعيّ” أمس الدفعة الخامسة من قرض الـ165 مليون دولار أميركيّ، والبالغة 24 مليوناً و308 آلاف دولار إلى مصرف الإسكان".

واعتبر حبيب في بيان، أنّ "هذه الخطوة لا تحمل بعداً مالياً فقط، بل تعبّر أيضاً عن ثقة عميقة ومتجددة من الدول العربية بلبنان ومؤسساته وبقدرته على النهوض برغم الصعوبات وكل ما يمر به البلد من ضغوط اقتصادية ومالية غير مسبوقة، فيبرز دور التضامن العربي كركيزة أساسية لدعم صمود لبنان وشعبه".

وإذ لفت إلى أنه "خلال الأشهر السبعة الماضية، بلغ إجمالي الدفعات التي تسّلمها مصرف الإسكان من القرض، حوالى 92 مليون دولار أميركيّ من مجموع قيمة القرض"، أشار إلى أن "هذه الثقة العربية ليست وليدة اللحظة بل هي امتداد لتاريخ طويل من الأخوّة والتضامن.

وقال: “تجلت في تجاوب "الصندوق العربي للإنماء الاقتصاديّ والاجتماعيّ” مع تمني مصرف الإسكان رفع سقف السحب السنوي من 10 ملايين دينار كويتي إلى 15 مليون دينار".

وكشف في هذا السياق، عن الإحصاءات المُعَدّة لغاية 19/6/2026، حيث تم استعمال حوالي 72 مليون دولار لتغطية قروض سكنية لحوالى 1.100 عائلة مستفيدة، توزّعت على مختلف المحافظات اللبنانية. وقد تنوعّت هذه القروض على النحو الآتي:

957 ملف شراء مفرز بقيمة 67.075.000 دولار أميركيّ

47 ملف بناء يقمة 3.921.000 دولار أميركيّ

30 ملف ترميم بقيمة 1.081.000 دولار أميركيّ.