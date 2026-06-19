سي إن إن عن مصادر مطلعة: حزب الله انتهك وقف إطلاق النار وإسرائيل وافقت على التغاضي وهو ما تم إبلاغه للإيرانيين والأمر متروك الآن له لوقف هجماته

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