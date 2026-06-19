غارة استهدفت بلدة جبشيت

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: نندد بالهجمات الإسرائيلية على لبنان ونحذر من عواقبها على الأمن الإقليمي وأميركا تتحمل المسؤولية المباشرة عن هذه الهجمات

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: نندد بالهجمات الإسرائيلية على لبنان ونحذر من عواقبها على الأمن الإقليمي وأميركا تتحمل المسؤولية المباشرة عن هذه الهجمات

سي إن إن عن مصادر مطلعة: حزب الله انتهك وقف إطلاق النار وإسرائيل وافقت على التغاضي وهو ما تم إبلاغه للإيرانيين والأمر متروك الآن له لوقف هجماته