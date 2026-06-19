قيادي في حزب الله للجزيرة: العدو الإسرائيلي مستمر في خرق اتفاق وقف إطلاق النار على غرار ما قام به في الاتفاقات السابقة

الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير خارجية سويسرا في بورغنشتوك جهود تعزيز الأمن بالمنطقة

الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير خارجية سويسرا في بورغنشتوك جهود تعزيز الأمن بالمنطقة

الخارجية الإيرانية: السماح بوصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى بعض المواقع التي تعرضت لهجمات سيعتمد على المفاوضات المقبلة