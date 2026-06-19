الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير خارجية سويسرا في بورغنشتوك جهود تعزيز الأمن بالمنطقة

الخارجية الباكستانية: وزير الخارجية ونظيره الإيراني أعربا عن قلقهما إزاء خرق إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان

الخارجية الباكستانية: وزير الخارجية ونظيره الإيراني أعربا عن قلقهما إزاء خرق إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان

قيادي في حزب الله للجزيرة: العدو الإسرائيلي مستمر في خرق اتفاق وقف إطلاق النار على غرار ما قام به في الاتفاقات السابقة