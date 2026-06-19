قاسم: تفسير النصر بقواعدنا هو غلبة الثبات والاستمرار وبقواعدنا العدو مهزوم لأننا حاضرون في الساحة ونتحمل الصعوبات

قاسم: الخسائر الضخمة هي أقل من الاستسلام والانهزام

قاسم: الخسائر الضخمة هي أقل من الاستسلام والانهزام

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: لا نخشى الموت ومن لا يخشى الموت منصور دائما والمعيار لا حدود للتضحية