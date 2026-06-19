قاسم: الخسائر الضخمة هي أقل من الاستسلام والانهزام

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رئيس الحكومة نواف سلام من جامعة سيدة اللويزة - زوق مصبح: بناء مستقبل لشباب لبنان يبدأ باستعادة الثقة بدولتهم لا بل باستعادة الدولة نفسها لتستعيد ثقة أبنائها واستعادة الدولة لا تعني العودة إلى إدارةٍ بيروقراطية مترهلة ولا إلى مؤسّسات منهكة