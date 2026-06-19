رئيس الحكومة نواف سلام: من يطالب بالإصلاح ولا يسال عن السيادة يتجاهل أن بناء المؤسّسات وتطوير الاقتصاد وجذب الاستثمار يحتاج إلى سلطة شرعية واحدة قادرة على حماية القانون وتطبيقه

رئيس الحكومة نواف سلام: من يطالب بالسيادة ويهمل الإصلاح يتجاهل أن الدولة لا تستعيد ثقة مواطنيها بمجرد امتلاكها أدوات السلطة بل بفعّاليتها وعدالتها وبكفاءة ونزاهة القيّمين عليها أيضاً

رئيس الحكومة نواف سلام: من يطالب بالسيادة ويهمل الإصلاح يتجاهل أن الدولة لا تستعيد ثقة مواطنيها بمجرد امتلاكها أدوات السلطة بل بفعّاليتها وعدالتها وبكفاءة ونزاهة القيّمين عليها أيضاً

رئيس الحكومة نواف سلام: لا إصلاح حقيقياً في ظل دولة عاجزة عن إنفاذ قوانينها وقراراتها على كامل أراضيها ولا سيادة مكتملة لدولة تتآكل مؤسّساتها من الداخل بفعل الفساد وسوء الإدارة وغياب المحاسبة