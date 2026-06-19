رئيس الحكومة نواف سلام: لا إصلاح حقيقياً في ظل دولة عاجزة عن إنفاذ قوانينها وقراراتها على كامل أراضيها ولا سيادة مكتملة لدولة تتآكل مؤسّساتها من الداخل بفعل الفساد وسوء الإدارة وغياب المحاسبة

رئيس الحكومة نواف سلام: من يطالب بالإصلاح ولا يسال عن السيادة يتجاهل أن بناء المؤسّسات وتطوير الاقتصاد وجذب الاستثمار يحتاج إلى سلطة شرعية واحدة قادرة على حماية القانون وتطبيقه

رئيس الحكومة نواف سلام: من يطالب بالإصلاح ولا يسال عن السيادة يتجاهل أن بناء المؤسّسات وتطوير الاقتصاد وجذب الاستثمار يحتاج إلى سلطة شرعية واحدة قادرة على حماية القانون وتطبيقه

رئيس الحكومة نواف سلام: إن استعادة الدولة لا يمكن أن تتحقق بعنوان واحد أو بإجراء منفرد فهذا لا يتم بنصف مسار بل بمسار متكامل يقوم على ركيزتين متلازمتين الإصلاح وبسط سيادة الدولة