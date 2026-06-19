رئيس الحكومة نواف سلام: الإصلاح يتطلب استكمال تطبيق كل ما لم يطبق من اتفاق الطائف وتصحيح ما طبق منه خلافاً لنصه أو روحه وسد ما اظهرته الممارسة من ثغرات فيه وطبعاً الانفتاح على تطويره كلما تبيّن ان هناك حاجة الى ذلك

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