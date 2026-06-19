رئيس الحكومة نواف سلام: السيادة تعني أن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار في شؤون الحرب والسلم دولة تقرر ولا يُقرَّر عنها ولا يتحدث باسمها او يفاوض عنها غير سلطاتها الدستورية

رئيس الحكومة للمتخرجين: أنتم جيل لم يعد يقبل بسهولة الأجوبة التقليدية الجاهزة ولا يرى في الزعامة الفردية بديلاً عن المؤسسة وأنتم الأقدر على كسر ثقافة المحاصصة وعلى إعادة الاعتبار إلى العمل العام بوصفه خدمة لا امتيازاً

رئيس الحكومة للمتخرجين: أنتم جيل لم يعد يقبل بسهولة الأجوبة التقليدية الجاهزة ولا يرى في الزعامة الفردية بديلاً عن المؤسسة وأنتم الأقدر على كسر ثقافة المحاصصة وعلى إعادة الاعتبار إلى العمل العام بوصفه خدمة لا امتيازاً

رئيس الحكومة نواف سلام: الإصلاح يتطلب استكمال تطبيق كل ما لم يطبق من اتفاق الطائف وتصحيح ما طبق منه خلافاً لنصه أو روحه وسد ما اظهرته الممارسة من ثغرات فيه وطبعاً الانفتاح على تطويره كلما تبيّن ان هناك حاجة الى ذلك