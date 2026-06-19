رئيس الحكومة نواف سلام: الدولة التي تعجز عن صون قرارها الوطني تفقد صدقيتها في الداخل والخارج والدولة التي تعجز عن حماية حقوق مواطنيها وأموالهم وحرّياتهم تفقد شرعيتها

رئيس الحكومة للمتخرجين: أنتم جيل لم يعد يقبل بسهولة الأجوبة التقليدية الجاهزة ولا يرى في الزعامة الفردية بديلاً عن المؤسسة وأنتم الأقدر على كسر ثقافة المحاصصة وعلى إعادة الاعتبار إلى العمل العام بوصفه خدمة لا امتيازاً

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