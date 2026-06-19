رئيس الحكومة: الدول لا تُبنى دفعة واحدة انما يتقدّم بناؤها حين يرفض مواطنوها الاستسلام لواقع لا يلبّي طموحاتهم

التالي

رئيس الحكومة نواف سلام: إن استعادة الدولة تقتضي أن تتعافى سيادتها ومؤسّساتها معاً لأن السيادة من دون مؤسّسات فاعلة تبقى ناقصة والإصلاح من دون سلطة قادرة يبقى هشّاً