رئيس الحكومة: قد يختار بعضكم أن يعمل خارج لبنان وهذا حقّ طبيعي لكن لبنان يحتاج إليكم حيثما كنتم: يحتاج إلى علمكم وخبرتكم وإلى شبكات علاقاتكم ومبادراتكم ومسؤوليتنا كدولة أن نجعل البقاء خياراً يستحق الرهان وأن نجعل العودة من الخارج احتمالاً جدياً

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رئيس الحكومة: ثقوا انني مدرك ان اعادة بناء الدولة لا يتم في مجلس الوزراء وحده ولا في مجلس النواب وحده فهي تبدأ أيضاً في الصفوف الجامعية لا سيما في النقاش الحر والاهم في الإصرار على أن الكفاءة يجب أن تكون لغة الجمهورية الجديدة