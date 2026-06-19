رئيس الحكومة نواف سلام: إن استعادة الدولة تقتضي أن تتعافى سيادتها ومؤسّساتها معاً لأن السيادة من دون مؤسّسات فاعلة تبقى ناقصة والإصلاح من دون سلطة قادرة يبقى هشّاً

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رئيس الحكومة: قد يختار بعضكم أن يعمل خارج لبنان وهذا حقّ طبيعي لكن لبنان يحتاج إليكم حيثما كنتم: يحتاج إلى علمكم وخبرتكم وإلى شبكات علاقاتكم ومبادراتكم ومسؤوليتنا كدولة أن نجعل البقاء خياراً يستحق الرهان وأن نجعل العودة من الخارج احتمالاً جدياً