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رئيس الحكومة: لبنان لا يحتاج فقط إلى أصحاب شهادات بل إلى عقول قادرة على تشخيص المشكلات بدقة وتحليل أسبابها بعمق واقتراح حلول مبنية على الوقائع لا على الولاءات وعلى المصلحة العامة لا على الحسابات الضيقة
آخر الأخبار
2026-06-19 | 12:15
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رئيس الحكومة: لبنان لا يحتاج فقط إلى أصحاب شهادات بل إلى عقول قادرة على تشخيص المشكلات بدقة وتحليل أسبابها بعمق واقتراح حلول مبنية على الوقائع لا على الولاءات وعلى المصلحة العامة لا على الحسابات الضيقة
*
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رئيس الحكومة: لبنان لا يفتقر إلى الكفاءات بل إلى دولة تحتضنها ولا يفتقر إلى الأفكار بل إلى مؤسّسات تحوّلها إلى سياسات ومشاريع ولا يفتقر إلى حب أبنائه بل إلى عقد وطني يجعل منه قوة بناء لا مناسبةً للحنين
رئيس الحكومة: ثقوا انني مدرك ان اعادة بناء الدولة لا يتم في مجلس الوزراء وحده ولا في مجلس النواب وحده فهي تبدأ أيضاً في الصفوف الجامعية لا سيما في النقاش الحر والاهم في الإصرار على أن الكفاءة يجب أن تكون لغة الجمهورية الجديدة
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