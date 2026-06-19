رئيس الحكومة: لبنان لا يحتاج فقط إلى أصحاب شهادات بل إلى عقول قادرة على تشخيص المشكلات بدقة وتحليل أسبابها بعمق واقتراح حلول مبنية على الوقائع لا على الولاءات وعلى المصلحة العامة لا على الحسابات الضيقة

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رئيس الحكومة: لبنان لا يفتقر إلى الكفاءات بل إلى دولة تحتضنها ولا يفتقر إلى الأفكار بل إلى مؤسّسات تحوّلها إلى سياسات ومشاريع ولا يفتقر إلى حب أبنائه بل إلى عقد وطني يجعل منه قوة بناء لا مناسبةً للحنين