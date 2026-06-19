أكسيوس: روبيو يعتزم زيارة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل وستشمل زيارته الكويت والإمارات والبحرين

أكسيوس عن مصدر أميركي: ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء جولة من المحادثات مع إيران

أكسيوس عن مصدر أميركي: ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء جولة من المحادثات مع إيران

ترامب: طلبت من الرئيس الصيني عدم الانخراط في حرب إيران وقبل ذلك عن طيب خاطر