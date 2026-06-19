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o
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o
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o
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o
كسروان
24
o
متن
24
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أكسيوس: روبيو يعتزم زيارة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل وستشمل زيارته الكويت والإمارات والبحرين
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2026-06-19 | 16:38
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أكسيوس: روبيو يعتزم زيارة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل وستشمل زيارته الكويت والإمارات والبحرين
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