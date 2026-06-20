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أكسيوس عن مصدر أميركي: ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء جولة من المحادثات مع إيران
آخر الأخبار
2026-06-19 | 23:43
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أكسيوس عن مصدر أميركي: ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء جولة من المحادثات مع إيران
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