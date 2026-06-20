أكسيوس عن مصدر مطلع: طهران تشدد على رؤية دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فعليًا قبل التوجه إلى سويسرا

أكسيوس عن مصدر مطلع: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يخطط للسفر إلى سويسرا والخطوة لا تزال قابلة للتغيير وقد أبلغ عددًا من نظرائه بأن وقف إطلاق النار في لبنان قضية حرجة لطهران

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