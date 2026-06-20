أكسيوس عن مصدر مطلع: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يخطط للسفر إلى سويسرا والخطوة لا تزال قابلة للتغيير وقد أبلغ عددًا من نظرائه بأن وقف إطلاق النار في لبنان قضية حرجة لطهران

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك