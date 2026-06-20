الخارجية السويسرية: نواصل توفير بيئة سرية وموثوقة لتسهيل المحادثات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين أميركا وإيران

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الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق أكثر من 50 مقذوفا باتجاه قواتنا في جنوب لبنان في حوادث مختلفة خلال الليل وهذه العمليات تشكل خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار انما نحن ملتزمون به وفقا لتوجيهات المستوى السياسي وسنواصل العمل لإزالة أي تهديد