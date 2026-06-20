الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق أكثر من 50 مقذوفا باتجاه قواتنا في جنوب لبنان في حوادث مختلفة خلال الليل وهذه العمليات تشكل خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار انما نحن ملتزمون به وفقا لتوجيهات المستوى السياسي وسنواصل العمل لإزالة أي تهديد

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التلفزيون الإيراني: بحرية الحرس الثوري حددت مسارا من جنوب جزيرة لارك لدخول وخروج السفن من مضيق هرمز وإذا لم تلتزم السفن بالمسار البحري جنوب لارك فإن مسؤولية أي حادث تقع عليها