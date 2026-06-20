آمال شحادة: بعد جلسة تقييم أجريت في أعقاب اتصالات بين واشنطن وتل أبيب اتُفق على وقف اطلاق النار في لبنان ولكن التعليمات لا تشمل أي انسحاب للجيش من الخط الأصفر

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