الرئاسة الإيرانية: اجتماع برئاسة بزشكيان وحضور رئيسي البرلمان والسلطة القضائية ناقش مسار المفاوضات المقبلة وصون المصالح الوطنية

الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية على مدينة النبطية أدت الى تدمير مبنى فرع مصرف لبنان بالكامل وهو يقع في الشارع الخلفي للسرايا الحكومية

الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية على مدينة النبطية أدت الى تدمير مبنى فرع مصرف لبنان بالكامل وهو يقع في الشارع الخلفي للسرايا الحكومية

آمال شحادة: بعد جلسة تقييم أجريت في أعقاب اتصالات بين واشنطن وتل أبيب اتُفق على وقف اطلاق النار في لبنان ولكن التعليمات لا تشمل أي انسحاب للجيش من الخط الأصفر