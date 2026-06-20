الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية على مدينة النبطية أدت الى تدمير مبنى فرع مصرف لبنان بالكامل وهو يقع في الشارع الخلفي للسرايا الحكومية

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رويترز نقلا عن متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية: إيران لا تسيطر على مضيق هرمز وحركة المرور في مضيق هرمز لا تزال مستمرة وقواتنا تراقب الوضع لضمان استمرار ذلك