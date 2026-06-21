الرئيس الإيراني: التغيير في المواقف تجاهنا نتيجة لتضحيات قواتنا في الجيش والحرس الثوري وتماسكنا الوطني

تسنيم عن مصدر مقرب من الفريق المفاوض الإيراني: مضيق هرمز لن يفتح دون كبح جماح إسرائيل في لبنان

تسنيم عن مصدر مقرب من الفريق المفاوض الإيراني: مضيق هرمز لن يفتح دون كبح جماح إسرائيل في لبنان

الرئيس الإيراني: الطرف المقابل غير مواقفه فقد كان يطلب التفاوض بشأن صواريخنا واليوم يؤكد حقنا في امتلاكها