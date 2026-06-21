أكسيوس عن دبلوماسي أميركي: توقعات باستمرار مفاوضات سويسرا حتى وقت متأخر من الليل بمشاركة وسطاء من باكستان وقطر

مصدر مطلع لرويترز: الانفجار الذي وقع في منطقة رأس لفان بقطر حدث في مصنع برزان للغاز نتيجة "خطأ تشغيلي"

مصدر مطلع لرويترز: الانفجار الذي وقع في منطقة رأس لفان بقطر حدث في مصنع برزان للغاز نتيجة "خطأ تشغيلي"

أ.ف.ب عن دبلوماسي: الوفد الإيراني "لا يزال منخرطا" بالمحادثات مع واشنطن