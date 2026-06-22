الخارجية السويسرية: خريطة الطريق بين واشنطن وطهران تهيئ الظروف لاستئناف المناقشات الفنية الجديدة فورا

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وزير الإعلام بعد اللقاء الوزاري الدوري: المجتمعون استعرضوا آلية تثبيت وقف اطلاق النار وتم عرض المواضيع المتعلقة باحتياجات العودة ولا سيما لجهة تأمين الإتصالات الى عدد من المناطق الجنوبية