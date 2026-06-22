وزير الإعلام بعد اللقاء الوزاري الدوري: المجتمعون استعرضوا آلية تثبيت وقف اطلاق النار وتم عرض المواضيع المتعلقة باحتياجات العودة ولا سيما لجهة تأمين الإتصالات الى عدد من المناطق الجنوبية

التالي

وزير الإعلام بعد اللقاء الوزاري الدوري: رئيس الحكومة اطمأن من الوزراء المعنيين عن وصول الصادرات اللبنانية الى وجهتها في المملكة العربية السعودية ومرورها الى دول خليجية