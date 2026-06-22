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وزير الإعلام بعد اللقاء الوزاري الدوري: المجتمعون استعرضوا آلية تثبيت وقف اطلاق النار وتم عرض المواضيع المتعلقة باحتياجات العودة ولا سيما لجهة تأمين الإتصالات الى عدد من المناطق الجنوبية

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2026-06-22 | 04:25
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وزير الإعلام بعد اللقاء الوزاري الدوري: المجتمعون استعرضوا آلية تثبيت وقف اطلاق النار وتم عرض المواضيع المتعلقة باحتياجات العودة ولا سيما لجهة تأمين الإتصالات الى عدد من المناطق الجنوبية
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وزير الإعلام بعد اللقاء الوزاري الدوري: المجتمعون استعرضوا آلية تثبيت وقف اطلاق النار وتم عرض المواضيع المتعلقة باحتياجات العودة ولا سيما لجهة تأمين الإتصالات الى عدد من المناطق الجنوبية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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