مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان استقبل الرئيس نجيب ميقاتي في دار الفتوى في زيارة تهنئة لمناسبة حلول رأس السنة الهجرية

ستارمر: سأطلب من حزب العمال تحديد جدول زمني لاختيار خليفة لي مع فتح باب الترشيحات في 9 تموز

ستارمر: سأطلب من حزب العمال تحديد جدول زمني لاختيار خليفة لي مع فتح باب الترشيحات في 9 تموز

وزير الإعلام بعد اللقاء الوزاري الدوري: رئيس الحكومة اطمأن من الوزراء المعنيين عن وصول الصادرات اللبنانية الى وجهتها في المملكة العربية السعودية ومرورها الى دول خليجية