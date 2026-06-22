وزير الإعلام بعد اللقاء الوزاري الدوري: رئيس الحكومة اطمأن من الوزراء المعنيين عن وصول الصادرات اللبنانية الى وجهتها في المملكة العربية السعودية ومرورها الى دول خليجية

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان استقبل الرئيس نجيب ميقاتي في دار الفتوى في زيارة تهنئة لمناسبة حلول رأس السنة الهجرية

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان استقبل الرئيس نجيب ميقاتي في دار الفتوى في زيارة تهنئة لمناسبة حلول رأس السنة الهجرية

وزير الإعلام بعد اللقاء الوزاري الدوري: المجتمعون استعرضوا آلية تثبيت وقف اطلاق النار وتم عرض المواضيع المتعلقة باحتياجات العودة ولا سيما لجهة تأمين الإتصالات الى عدد من المناطق الجنوبية