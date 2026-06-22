النائب سامي الجميل: لبنان قدّم في هذه الحرب عشرة أضعاف ما قدّمته إيران وقاليباف برّر إرسال أموال إيرانية إلى حزب الله من خلال قوله إن "لبنان يضحي من أجل إيران أكثر مما تضحي إيران نفسها"

النائب سامي الجميل: إيران لا تدفع ثمن صراعات غيرها بل تدافع عن نفسها لكن ما علاقتنا بهذه القضية؟

النائب سامي الجميل: إيران لا تدفع ثمن صراعات غيرها بل تدافع عن نفسها لكن ما علاقتنا بهذه القضية؟

النائب سامي الجميل: الجيش اللبناني اليوم لديه مسؤولية أولاً في السياسية وعلينا إظهار أن هناك دولة في لبنان لا تتكلم فحسب بل تفعل