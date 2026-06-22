النائب سامي الجميل: إيران لا تدفع ثمن صراعات غيرها بل تدافع عن نفسها لكن ما علاقتنا بهذه القضية؟

النائب سامي الجميل: لبنان قدّم في هذه الحرب عشرة أضعاف ما قدّمته إيران وقاليباف برّر إرسال أموال إيرانية إلى حزب الله من خلال قوله إن "لبنان يضحي من أجل إيران أكثر مما تضحي إيران نفسها"

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