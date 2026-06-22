روبيو سيناقش مذكرة التفاهم الإيرانية ومضيق هرمز خلال زيارته للخليج

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الخارجية القطرية: رئيس الوزراء ونائب الرئيس الأميركي ومسؤولون أميركيون أجروا اتصالا مشتركا مع رئيس لبنان وقد استعرض الاتصال الجهود السياسية الرامية إلى تعزيز الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان