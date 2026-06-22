الخارجية القطرية: رئيس الوزراء ونائب الرئيس الأميركي ومسؤولون أميركيون أجروا اتصالا مشتركا مع رئيس لبنان وقد استعرض الاتصال الجهود السياسية الرامية إلى تعزيز الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان

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الخارجية القطرية: رئيس الوزراء أكد دعم قطر للجهود الرامية إلى تحقيق سلام شامل وعادل ومستدام في المنطقة كما أكد موقف قطر الثابت تجاه لبنان وسلامة أراضيه