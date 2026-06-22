قاليباف: مطمئنون إلى أن القرارات التي اتخذت في سويسرا ستساهم في الوصول إلى النتيجة المرجوّة في لبنان ولن نتخلى عنه حتى يصل إلى نتيجة نهائية

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