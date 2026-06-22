مقدمة النشرة المسائية 22-6-2026

العالم يطرح سؤالًا واحدًا: هل هذه الإنفراجة هي مؤشر إلى أن الحرب انتهت؟ والسؤال نفسه يطرحه اللبنانيون: هل وقف النار مؤشر إلى أن الحرب توقفت أو انتهت؟



في سويسرا كان هناك ضغط هائل لوقف الحرب وترجيح طاولة المفاوضات، وفي لبنان صمد وقف إطلاق النار وشهد الجنوب أطول فترة هدوء حتى الآن خلال ثلاثة أشهر من الحرب التي اندلعت في الثاني من آذار الفائت. وقال مسؤول أمني لبناني كبير إن الالتزام بوقف إطلاق النار كان "شبه كامل" منذ مساء السبت.



يأتي هذا الهدوء عشية الجولة الخامسة من مفاوضات واشنطن بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، في موازاة طاولة سويسرا حيث كانت هناك محاولات لحصر الورقة اللبنانية هناك واستردادها من طاولة واشنطن.



هذا الأتجاه ألمح إليه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بقوله اليوم: "نتفاوض عن أنفسنا لأن لبنان بلد ذو سيادة ولا أحد يفاوض عنه"، لافتا الى أن "الفرق كبير بين أن يسعى أحد لمساعدتنا أو أن يتدخل في شؤوننا الداخلية".



الكباش ليس فقط خارجيًا بل هو داخلي بامتياز، حزب الله، بالتزامن مع مفاوضات سويسرا، وعشية مفاوضات واشنطن، رفع صورًا عملاقة على طريق المطار للمرشد السابق علي خامنئي والمرشد الحالي مجتبى خامنئي ، وأرفقت الصور بالجملة التالية: "شكرًا إيران الوفية".



في المقابل ماذا عن صورة الخسائر المادية في الحنوب؟ مليار وأربعون مليون دولار قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بالأبنية في الجنوب خلال الحرب الأخيرة، وفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الوطني للبحوث العلمية.