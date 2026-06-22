ترمب: تمكنا من تمرير كميات نفط أكثر من قبل ومضيق هرمز مفتوح بالكامل وإيران لن تملك أبدا سلاحا نوويا

قاليباف: اتفقنا في سويسرا على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة

قاليباف: اتفقنا في سويسرا على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة

ثلاثة قتلى في إطلاق نار في كندا من بينهم المشتبه به