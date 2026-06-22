ثلاثة قتلى في إطلاق نار في كندا من بينهم المشتبه به

أسفر إطلاق نار وقع في حي يهودي في مونتريال عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم المشتبه بتنفيذه الهجوم، وفق ما أعلنت الشرطة الكندية.



ولم ترد أي معلومات بعد عن دافع الهجوم الذي أودي بشرطي ومواطن وأدى إلى إصابة شرطي آخر بجروح. كما لم تعلن الشرطة تفاصيل بشأن كيفية وقوع الهجوم.