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أ.ف.ب: إيران تعلن تشكيل مجموعات عمل بشأن الملف النووي والعقوبات في إطار المفاوضات مع واشنطن

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2026-06-23 | 00:55
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أ.ف.ب: إيران تعلن تشكيل مجموعات عمل بشأن الملف النووي والعقوبات في إطار المفاوضات مع واشنطن
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أ.ف.ب: إيران تعلن تشكيل مجموعات عمل بشأن الملف النووي والعقوبات في إطار المفاوضات مع واشنطن

 
 
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