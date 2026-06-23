إحصاءات غرفة التحكم المروري: 3 قتلى و14 جريحا في 10 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

سموتريتش لإذاعة الجيش الإسرائيلي: عدم انسحابنا من لبنان يشمل منطقة الشقيف حتى تفكيك حزب الله بالكامل

سموتريتش لإذاعة الجيش الإسرائيلي: عدم انسحابنا من لبنان يشمل منطقة الشقيف حتى تفكيك حزب الله بالكامل

أ.ف.ب: إيران تعلن تشكيل مجموعات عمل بشأن الملف النووي والعقوبات في إطار المفاوضات مع واشنطن