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o
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o
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o
الشمال
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o
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o
كسروان
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o
متن
27
o
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القائد السابق للقوات اللبنانية فؤاد أبو ناضر للـLBCI: حزب الله يعمل على شدّ لبنان مجددا لربطه بايران و80% من اللبنانيين يرفضون ذلك والايرانيون والاميركيون لا يريدون العودة الى القتال
آخر الأخبار
2026-06-23 | 03:22
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القائد السابق للقوات اللبنانية فؤاد أبو ناضر للـLBCI: حزب الله يعمل على شدّ لبنان مجددا لربطه بايران و80% من اللبنانيين يرفضون ذلك والايرانيون والاميركيون لا يريدون العودة الى القتال
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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