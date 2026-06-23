سموتريتش لإذاعة الجيش الإسرائيلي: عدم انسحابنا من لبنان يشمل منطقة الشقيف حتى تفكيك حزب الله بالكامل

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القائد السابق للقوات اللبنانية فؤاد أبو ناضر للـLBCI: حزب الله يعمل على شدّ لبنان مجددا لربطه بايران و80% من اللبنانيين يرفضون ذلك والايرانيون والاميركيون لا يريدون العودة الى القتال