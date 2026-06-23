بلومبرغ: إسرائيل تدرس طرح أسهم شركات دفاع بمليارات الدولارات للاكتتاب في الولايات المتحدة

الرئيس السوريّ استقبل وفدًا من شركة شيفرون الأميركية

الرئيس السوريّ استقبل وفدًا من شركة شيفرون الأميركية

أ.ف.ب: المنظمة البحرية الدولية تعلن بدء إجلاء 11 ألف بحار عالقين في مضيق هرمز