الرئيس السوريّ استقبل وفدًا من شركة شيفرون الأميركية

استقبل الرئيس السوريّ أحمد الشرع في قصر الشعب في دمشق، وفدًا من شركة شيفرون الأميركية برئاسة رئيس قسم تطوير الأعمال المؤسسية في الشركة فرانك ماونت.



وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الطاقة محمد البشير، والرئيس التنفيذيّ للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي.