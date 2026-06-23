الشيخ قاسم: لا خيار أمام إسرائيل إلّا الانسحاب من الأراضي اللبنانية كاملة ضمن جدول زمنيّ

الأمين العام لحزب الله: لا دخل لإسرائيل في الشؤون الداخلية اللبنانيّة وسنتعاون مع الجيش اللبنانيّ

الأمين العام لحزب الله: لا دخل لإسرائيل في الشؤون الداخلية اللبنانيّة وسنتعاون مع الجيش اللبنانيّ

أ.ف.ب: روبيو يصل إلى أبوظبي في أولى محطات جولته الخليجية