الأمين العام لحزب الله: لا دخل لإسرائيل في الشؤون الداخلية اللبنانيّة وسنتعاون مع الجيش اللبنانيّ

أكّد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحزب سيتعاون مع الجيش اللبنانيّ إلى أقصى الحدود، مشيرًا إلى التعاونات السابقة.



وشدد على ألّا دخل لإسرائيل في الشؤون الداخلية اللبنانيّة.



واعتبر أنّ لدى السلطة السياسية في لبنان ضمانة مجردة اسمها المقاومة.



وقال قاسم: "لا خيار أمام إسرائيل إلّا الانسحاب من الأراضي اللبنانية كاملة ضمن جدول زمنيّ".



وأضاف: "صبرنا لمدة 15 شهرًا فكان الصبر جزءًا من الميدان، لا تظنوا أنّه كان ترجعًا وعندما رأينا أنّ اللحظة المناسبة جاءت في الثاني من آذار، خضنا هذه المعركة وهذه الفرصة".