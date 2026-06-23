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الرئيس الإيراني: نثمن دور باكستان في تسهيل المفاوضات والتوصل إلى مذكرة التفاهم
آخر الأخبار
2026-06-23 | 12:15
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الرئيس الإيراني: نثمن دور باكستان في تسهيل المفاوضات والتوصل إلى مذكرة التفاهم
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