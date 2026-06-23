وزير الخارجية الأميركية: سنتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية

أكّد وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو أنّ أميركا ستتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية.



وقال: "لا يمكن إنهاء الأعمال القتالية في المنطقة إذا كان وكلاء إيران يطلقون الصواريخ".



ولفت إلى أنّها قضية ستثار في الوقت المناسب.

وأوضح أنّه لا يُسمح لأي دولة بفرض رسوم أو ضرائب على الممرات المائية الدولية وفق القانون الدوليّ.